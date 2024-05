Mercato : Le PSG s'attaque au transfert d'un crack, ça sera 35M€

Alexis Brunet

Le PSG va chercher à se renforcer cet été et il pourrait bien piocher en Ligue 1. Le club de la capitale serait notamment intéressé par Désiré Doué. Les dirigeants parisiens ne sont pas les seuls à avoir un œil sur le Rennais, qui est courtisé par de nombreux prétendants européens. Le Stade Rennais pourrait laisser partir son joyau pour 35M€.

Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG a déjà commencé à avancer quelques pions. Le club de la capitale cherche notamment à renforcer son secteur offensif, suite au départ de Kylian Mbappé. Dernièrement, une piste en Ligue 1 a notamment été évoquée.

De nombreux clubs européens suivent Désiré Doué

Selon différentes sources, Désiré Doué serait dans le viseur du PSG. Ce dernier a brillé dernièrement avec Rennes et il pourrait rejoindre un club plus prestigieux. D'après les informations de Caught Offside , le milieu offensif est notamment suivi par Arsenal, mais également Manchester United, Aston Villa, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, Naples et le Real Madrid.

Panique pour ces deux joueurs du PSG https://t.co/3fX4bXFt7B pic.twitter.com/Slyz5ZbZMu — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Un chèque de 35M€ pourrait convaincre Rennes