Équipe de France : Les coups durs s'enchainent, Deschamps jubile

À quatre jours du début de l’Euro 2024 en Allemagne, deux adversaires de l’Équipe de France subissent des blessures importantes. En effet, les Pays Bas, adversaire des Bleus le 21 juin, et la Pologne, qui rencontrera les Bleus le 25 juin, ont tous les deux été victimes de blessures de joueurs essentiels dans leur effectif. De quoi faire les affaires de Didier Deschamps ?

L’équipe de France voit deux de ses adversaires en phase de poules touchés par les blessures. D’un côté, les Pays-Bas, deuxième adversaire des Bleus dans cet Euro, viennent d’apprendre le forfait de leur milieu de terrain, Frankie De Jong. Le Néerlandais de 27 ans a déclaré forfait suite à une blessure à la cheville droite. Mais ce n'est pas tout... Le milieu Teun Koopmeiners est également forfait. De l’autre côté, la Pologne vit un enfer à 5 jours de son premier match. Les blessures ne font que de s’enchaîner et cette fois-ci, c’est au tour de la star et capitaine polonaise, Robert Lewandowski d’être touché.

Un coup dur pour les Oranjes

L'équipe nationale des Pays-Bas devra se passer de son meneur de jeu et star, Frenkie De Jong, pour l'Euro 2024. Le joueur du FC Barcelone, blessé à la cheville, ne participera pas à la compétition qui débute ce vendredi. Bien que convoqué par Ronald Koeman dans l'espoir d'un rétablissement à temps, Frenkie De Jong (27 ans) a dû se résigner à déclarer forfait. Lundi soir, après la victoire en amical contre l'Islande (4-0), les Pays-Bas ont annoncé l'absence de leur milieu de terrain pour l'Euro. De Jong n'a plus foulé les terrains depuis la défaite du FC Barcelone face au Real Madrid (3-2) en Liga, le 21 avril. Cette nouvelle est un coup dur pour les Oranjes, qui devront évoluer sans leur pilier au milieu de terrain. Les Néerlandais viennent également d’annoncer le forfait d’un autre milieu de terrain, celui de Teun Koopmeiners qui lui s’est blessé à l’aine lors de l’échauffement face à l’Islande.

La Pologne en grande difficulté