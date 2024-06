Mercato : Un attaquant dit oui au PSG, un transfert à 100M€ se profile ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG recherche activement un remplaçant à Kylian Mbappé. Selon plusieurs médias français, la priorité serait donnée au dossier Khvicha Kvaratskhelia. L'international géorgien aurait, d'ores et déjà, reçu une proposition de 100M€ de la part du club parisien. Retenu par le Napoli, l'ailier de 23 ans ne fermerait pas la porte à une arrivée à Paris.

A choisir entre Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pencherait pour le second. Selon les informations de Christophe Bérard, l'international géorgien est perçu comme le remplaçant idéal de Kylian Mbappé en interne. Les négociations ont débuté et un accord aurait été trouvé. Depuis plusieurs jours, l'ailier aurait donné sa parole au PSG.

Accord trouvé avec Kvaratskhelia

« Kvaratskhelia a trouvé un accord avec le PSG et a l’envie de jouer sous la Tour Eiffel (...) Le Géorgien toucherait 1M€ par mois à Paris. Son transfert pourrait atteindre les 100M€ » a déclaré le journaliste du Parisien lors d'un entretien accordé à Calcio Napoli 24.

La tendance est à une prolongation

Mais malgré cette entente, la tendance serait plutôt à une prolongation au Napoli si l'on en croit les dernières informations parues dans la presse italienne. Antonio Conte voudrait se'appuyer sur Khvicha Kvaratskhelia la saison prochaine et serait sur le point de le faire changer d'avis. Une prolongation d'un an est à l'étude avec une belle revalorisation salariale à la clé.