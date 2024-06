PSG - Officiel : Nouvelle annonce mercato qui fait le buzz !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre que son frère Kylian, Ethan Mbappé est arrivé au terme de son contrat avec le PSG, et il vient à son tour d'officialiser son départ libre du club de la capitale. Un dossier qui fait grand bruit malgré le jeune âge du cadet de la fratrie, et son statut de jeune joueur du club de la capitale. Reste à savoir quel sera son prochain challenge...

C'était dans l'air du temps et révélé en exclusivité par Le10sport.com le 11 juin dernier, c'est désormais officiel : Ethan Mbappé (17 ans) n'est plus un joueur du PSG ! Plus d'un mois après son frère aîné Kylian, le jeune milieu de terrain a officialisé mardi après-midi son départ libre du Parc des Princes, via un post sur son compte Instagram , soit deux jours après sa victoire avec le PSG en finale du championnat U19 contre l'AJ Auxerre (3-1).

« Merci et au-revoir PSG »

« Avec mon âme d’enfant et de supporter depuis la naissance, je t’ai découvert les yeux remplis de rêves. C’était il y a bientôt sept ans et j’étais loin de me douter que nous allions vivre ensemble une telle aventure. C’était le début de sept années où mon quotidien et mon cœur ont vibré en rouge et bleu. Sept années de rencontres qui m’ont marqué à tout jamais. Sept années de souvenirs humains et sportifs inestimables. De l’insouciance de l’enfance à mes premiers pas en professionnel, tu as donné les meilleures bases à l’homme et au joueur que j’aspire à devenir. Pour tout ce que tu m’as apporté, pour toutes ces personnes formidables que tu as mises sur ma route et pour la manière dont tu m’as fait grandir, au nom de l’amour sincère que je te porte, je te dis merci et au-revoir PSG » , indique Ethan Mbappé.

Un avenir qui fait parler

Kylian Mbappé a déjà officialisé sa signature pour cinq ans au Real Madrid, mais Ethan Mbappé n'a encore rien acté quant à sa future destination, et le dossier risque de faire le buzz dans les jours à venir pour l'ancien milieu de terrain du PSG malgré son jeune âge.