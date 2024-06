Mercato - PSG : Le frère de Mbappé sort du silence et lâche une grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La famille Mbappé quitte le PSG. Après Kylian, c'est au tour d'Ethan de faire ses adieux au club parisien. Le jeune milieu de terrain a officialisé la nouvelle sur son compte Instagram. Désormais, le joueur s'apprête à découvrir une nouvelle équipe. Selon les informations du 10Sport.com, le LOSC et le Real Madrid ne l'accueilleront pas.

Ethan Mbappé quitte le PSG sur un dernier trophée. Champion de France des moins de 19 ans, le milieu de terrain a annoncé son départ du club de la capitale ce mardi. Quelques jours après son grand frère, Kylian, le joueur de 17 ans clôt son aventure parisien.

Ethan Mbappé fait ses adieux au PSG

« Avec mon âme d’enfant et de supporter depuis la naissance, je t’ai découvert les yeux remplis de rêves. C’était il y a bientôt sept ans et j’étais loin de me douter que nous allions vivre ensemble une telle aventure. C’était le début de sept années où mon quotidien et mon cœur ont vibré en rouge et bleu. Sept années de rencontres qui m’ont marqué à tout jamais. Sept années de souvenirs humains et sportifs inestimables. De l’insouciance de l’enfance à mes premiers pas en professionnel, tu as donné les meilleures bases à l’homme et au joueur que j’aspire à devenir. Pour tout ce que tu m’as apporté, pour toutes ces personnes formidables que tu as mises sur ma route et pour la manière dont tu m’as fait grandir, au nom de l’amour sincère que je te porte, je te dis merci et au-revoir » a déclaré Ethan Mbappé sur son compte Instagram.

Quel avenir pour le frère de Kylian ?

Ethan Mbappé ne signera donc pas son premier contrat professionnel au PSG. Un temps évoquée, la piste LOSC s'est refroidie selon les informations exclusives du 10Sport.com. De même, l'option Real Madrid n'est pas d'actualité. En coulisses, son entourage est en discussions avec d'autres équipes. On devrait en savoir plus dans les prochains jours.