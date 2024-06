Mercato - OM : Le prochain transfert est confirmé à l'étranger !

Axel Cornic

Prêté au Genoa depuis janvier dernier, Vitinha pourrait bien ne pas revenir à l’Olympique de Marseille. Des négociations sont en cours avec le club transalpin pour trouver un accord autour d’un nouveau prêt, avec l’option d’achat de l’attaquant qui devrait passer de 25 à 15M€. Mais si ce deal semble être proche de se conclure, il semble rester encore quelques zone d’ombre à éclaircir.

Recruté pour plus de 30M€, Vitinha n’est clairement pas l’un des meilleurs coups de Pablo Longoria. L’attaquant ne s’est jamais imposé à l’OM et cet hiver, il a été poussé vers le Genoa, dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat fixée à 25M€. Une option qui n’a finalement pas été levée et qui a laissé penser à un retour à Marseille…

Vitinha devrait rester au Genoa

A en croire les dernières indiscrétions des médias italiens, l’OM et le Genoa se dirigeraient vraisemblablement vers un nouveau prêt pour Vitinha, qui est très apprécié en Serie A et notamment par son coach Alberto Gilardino. Sa nouvelle option d’achat devrait passer à 15M€ et selon O Jogo , une clause de rachat à 42M€ devrait être inséré dans son contrat.

« C’est un dossier très avancé, mais également assez complexe »