OM : Un club de Ligue 1 annonce la couleur pour ce transfert

Tandis que l’arrivée de Roberto De Zerbi est imminente comme nouvel entraîneur de l’OM, le club phocéen avance tout de même ses pions pour son mercato. Quelles seront les recrues à Marseille ? Le nom de Lilian Brassier serait dans les petits papiers de l’OM. Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest, a annoncé la couleur pour ce transfert.

Une fois n’est pas coutume, le mercato estival s’annonce mouvementé à l’OM, que ce soit dans les sens des départs que des arrivées. Qui rejoindra l’effectif de Roberto De Zerbi, prochain entraîneur du club phocéen ? Il a notamment été question d’un intérêt de l’OM pour Lilian Brassier (Brest), mais tout resterait encore à faire…

« Aucune offre le concernant »

Quid alors d’un possible transfert de Lilian Brassier à l’OM ? Pour le moment, ça serait toujours au point mort. En effet, pour L’Equipe , Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest, a fait savoir : « Je n’ai encore reçu aucune offre le concernant, ni pour qui ce soit, d’ailleurs ».

« On doit anticiper le départ de Lilian Brassier »