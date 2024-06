Mbappé signe au Real Madrid, sa première victime est connue ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré pour la quinzième fois en Ligue des champions il y a quelques jours, Real Madrid va disposer d’une attaque de feu la saison prochaine avec les arrivées d’Endrick et de Kylian Mbappé dans les semaines à venir. Deux renforts de taille qui pourraient sceller le sort de Joselu, dont l’avenir s’écrit en pointillé chez les Merengue.

Priorité du Real Madrid ces dernières années, Kylian Mbappé va enfin poser ses valises dans la capitale espagnole. Après sept années au PSG, l’international français a pris la décision de rallier la Casa Blanca et sera officiellement présenté aux supporters merengue après l’Euro. Mbappé n’arrive pas seul et sera rejoint par Endrick, la sensation brésilienne qui attendait sa majorité pour débarquer dans son nouveau club. Carlo Ancelotti aura donc le choix pour composer son attaque la saison prochaine, l’Italien pouvant déjà compter sur Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham, évoluant comme meneur de jeu. Mais quid de Joselu ?

« Je ne sais pas »

Après le départ de Karim Benzema, le Real Madrid décida de rapatrier Joselu l’an dernier, débarquant en prêt avec option d’achat de l’Espanyol Barcelone. A 34 ans, le joueur passé par le centre de formation merengue durant ses jeunes années a plus que rempli l’objectif qui lui avait été fixé en s’illustrant lorsque Carlo Ancelotti a fait appel à lui, avec 17 buts en 49 apparitions, dont un doublé décisif lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich (2-1). Suffisant pour convaincre le Real Madrid de le conserver malgré les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick ? Le principal intéressé n’en est pas sûr. « Ce n'est pas clair pour moi. La vérité, c'est que nous sommes dans une période compliquée , a répondu l’attaquant espagnol, actuellement à l’Euro avec sa sélection. J'ai dit l'autre jour dans une interview que j'avais une clause jusqu'au 30 juin pour que Madrid prenne une décision. C'est vrai qu'ici on se dérobe à tout cela, mais à la fin on décroche le téléphone... Mais je ne peux rien dire, parce que même moi je ne sais pas . »

« Madrid a signé deux attaquants et va planifier la saison de cette manière »