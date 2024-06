Mercato - PSG : Le grand pote de Mbappé va l’imiter ?

Thomas Bourseau

Très proche de Kylian Mbappé pendant leurs trois saisons passées au PSG ensemble, Achraf Hakimi a témoigné du départ du capitaine de l’équipe de France dans son club formateur : le Real Madrid. Également dans le viseur du champion d’Europe, Hakimi pourrait ne pas être retenu par la direction du Paris Saint-Germain pendant le mercato.

Au cours de la cérémonie des Trophées UNFP qui s’est déroulée à la mi-mai, Achraf Hakimi souhaitait le meilleur à son ami Kylian Mbappé pour son nouveau challenge, qui est officiel depuis début juin au Real Madrid, mais assurait qu’il allait continuer au PSG. « Nous, on est encore à Paris et on doit penser au meilleur pour Paris ». Néanmoins, la donne pourrait évoluer.

Mbappé est parti, Hakimi va finalement s’en aller ?

Certes, Achraf Hakimi est sous contrat jusqu’en juin 2026 au PSG. Il est également vrai que le Paris Saint-Germain compte toujours sur lui d’après Foot Mercato. Néanmoins, la loi du marché serait susceptible de rebattre les cartes. Le média explique que le statut du latéral droit marocain n’est pas à remettre en cause du point de vue des dirigeants du PSG. Cependant, une offre importante ne serait clairement pas repoussée par le Paris Saint-Germain. De quoi justifier l’intérêt du champion de France pour le jeune Lutsharel Geertruida (23 ans), défenseur polyvalent de Feyenoord.

Le Real Madrid prépare la succession de Carvajal et pense entre autres à Hakimi