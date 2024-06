Mercato - OM : De Zerbi lance déjà une révolution !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une mission de taille attend Roberto De Zerbi cette saison sur le banc de l'OM, et pour la mener à bien, l'entraîneur italien est en train de façonner l'effectif marseillais à son image. D'ailleurs, une grosse révolution est en cours dans le secteur défensif, avec des joueurs sur le départ et d'autres qui semblent déjà en approche. Explications.

Après avoir exploré plusieurs pistes telles que Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, l'OM a finalement décidé de foncer sur Roberto De Zerbi pour assurer la succession de Jean-Louis Gasset au poste d'entraîneur cette saison. L'Italien va débarquer de Brighton avec la lourde tâche de redresser la barre sur le plan sportif à l'OM, et cela commence par une révolution du secteur défensif.

L'OM va perdre beaucoup de défenseurs

En effet, à en croire les dernières tendances, beaucoup de défenseurs de l'OM semblent se rapprocher inexorablement de la sortie : Leonardo Balerdi dispose d'une grosse cote sur le marché des transferts, Jonathan Clauss est en rupture depuis plusieurs mois avec les dirigeants de l'OM, et d'autres comme Chancel Mbemba et Samuel Gigot n'ont plus qu'une année de contrat et devraient donc être vendus plutôt que de partir libres en 2025.

Brassier arrive, Diarra courtisé ?

Pour les remplacer, l'OM n'a pas chômé et travaille déjà activement son mercato dans le secteur défensif ! Lilian Brassier (24 ans, Brest) semble tout proche de débarquer au sein du club phocéen pour 10M€, tandis que l'ancien Toulousain Moussa Diarra (23 ans), actuellement libre, figure également sur la short-list de Pablo Longoria. La révolution est donc en marche pour Roberto De Zerbi à l'OM.