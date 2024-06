Mercato : Il file à l’OM, son remplaçant est trouvé

Arnaud De Kanel

L'OM est passé à la vitesse supérieure ces derniers jours. Cette accélération significative des dirigeants olympiens sur le mercato est due à l'arrivée imminente de Roberto De Zerbi au poste d'entraineur. L'Italien n'entrainera plus Brighton la saison prochaine et les Seagulls n'ont pas trainé puisqu'ils ont annoncé le nom de son remplaçant samedi dernier.

Tout s'accélère du côté de l'OM. Avec la décision de la DNCG de ne prononcer aucune sanction à l'encontre du club phocéen combinée à l'arrivée imminente de Roberto De Zerbi, le mercato olympien prend une toute autre tournure. La signature prochaine de l'entraineur italien a d'ailleurs fait bouger les choses à Brighton.

Transferts : L’OM passe à l’action, la bataille est lancée ! https://t.co/lHGFcbzc2o pic.twitter.com/RPoDvHGL9A — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

De Zerbi arrive à l'OM

Tout n'est plus qu'une question de jours pour Roberto De Zerbi. L'entraineur italien et l'OM auraient trouvé un accord pour un contrat de trois ans. L'officialisation devrait intervenir durant le week-end, De Zerbi étant encore en vacances. Proche de l'ex-coach de Brighton, Giovanni Rossi va de son côté devenir directeur sportif de l'OM. Pour recruter Roberto De Zerbi, l'OM a du payer une clause de 6M€ à Brighton qui n'a pas trainé pour annoncer l'arrivée du remplaçant du futur coach olympien.

Hürzeler lui succède à Brighton