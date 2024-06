Mercato : De Zerbi à l'origine d'un grand retour à l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D'ici peu, l'OM devrait officialiser l'arrivée de Roberto De Zerbi. L'Italien va devenir l'entraîneur du club phocéen et les choses sérieuses pourront enfin commencer pour le mercato estival. D'ailleurs, avant même de débarquer à l'OM, De Zerbi influencerait déjà le recrutement olympien puisqu'il pourrait être à l'origine du retour de Maxime Lopez.

Formé à l'OM, Maxime Lopez a explosé avec le club phocéen. Une belle histoire qui s'est terminée en 2020, date à laquelle il s'est parti du côté de Sassuolo. Là-bas, le milieu de terrain a eu la possibilité de jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Une belle relation s'est alors créée entre les deux hommes. De quoi permettre des retrouvailles entre Lopez et De Zerbi à l'OM ?

Maxime Lopez à l'OM avec De Zerbi ?

Du côté de l'OM, le milieu de terrain pourrait être l'un des grands chantiers de l'été. Alors qu'on a parlé d'un intérêt pour Tanguy Ndombele, Maxime Lopez pourrait également être une solution. En effet, selon les informations de La Tribune OM , le joueur de Sassuolo serait aujourd'hui dans les petits papiers du club phocéen. A voir si un retour de Maxime Lopez à l'OM pourrait aboutir...

« Ma porte sera toujours ouverte pour Marseille »