Transfert à 22M€, l'OM donne les détails

C'est officiel depuis ce vendredi, Vitinha n'est désormais plus un joueur de l'OM. Alors que le club phocéen s'était débarrassé temporairement du Portugais en janvier dernier en le prêtant au Genoa, c'est désormais définitif. En effet, le transfert de Vitinha a été annoncé et le voilà qu'il va donc rester en Italie. Alors que l'OM avait déboursé 32M€ pour le recruter en janvier 2023, les Marseillais vont limiter la casse économiquement.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha restera comme un flop du recrutement marseillais. En janvier 2022, Pablo Longoria avait sorti le chéquier pour recruter le Portugais, alors à Braga. Ce sont 32M€ qui avaient alors été lâchés par le club phocéen, battant ainsi le record du transfert de Dimitri Payet. Forcément, compte tenu de l'investissement, Vitinha était très attendu, mais il n'a jamais été à la hauteur. L'attaquant de 24 ans sera finalement resté un an à Marseille puisqu'en janvier dernier, l'OM avait décidé de le prêter au Genoa. Un prêt qui s'est transformé en transfert définitif comme cela a été officialisé ce vendredi 21 juin 2024.

Vitinha vendu 22M€ par l'OM ?

Journaliste pour L'Equipe , Mathieu Grégoire a dévoilé les détails économiques du départ de Vitinha pour le Genoa. Ainsi, à en croire la version de l'OM, pour le transfert du Portugais, on partirait visiblement d'une base fixe de 16M€. A cela pourront s'ajouter 2M€ de bonus garantis. Mais ce n'est pas tout. En effet, il y aurait également 4M€ de bonus, plus durs à atteindre. On atteint donc 22M€ pour le transfert de Vitinha, pour lequel l'OM pourrait par la suite encore récupérer de l'argent puisque 15% d'une future plus-value reviendront au club phocéen.

