Transferts : L’OM tente un gros coup de poker à 40M€

Alexis Brunet

Le mercato de l’OM est officiellement lancé. Ce vendredi, le club phocéen a annoncé avoir trouvé un accord avec le Genoa pour le transfert définitif de Vitinha. Ce dernier rejoint donc la formation italienne contre un chèque de 16M€, qui pourrait même monter à 22M€ avec certains bonus. Pablo Longoria a également tenté un coup de poker, puisque si le Portugais flambe en Italie, il pourra le racheter pour 40M€.

L’été s’annonce très mouvementé à l'OM. En effet, le club phocéen va devoir opérer de nombreuses modifications à son effectif afin de retrouver les sommets de la Ligue 1. Mais Pablo Longoria va également devoir nommer un nouvel entraîneur. Le dirigeant marseillais aurait trouvé l’heureux élu, puisque l’arrivée de Roberto De Zerbi devrait être officialisée très bientôt.

Vitinha quitte l’OM mais...

Ce qui est sûr, c’est que Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Vitinha à l’OM. Le Portugais s’est engagé définitivement avec le Genoa, après y avoir été prêté en seconde partie de saison. Le club phocéen a annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué sur son site officiel. « Arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier 2023 en provenance de Braga, Vitinha a été prêté au club italien du Genoa CFC au cours de la seconde moitié de la saison 2023-2024. Auteur de 6 buts en 43 matchs sous les couleurs de l’OM, Vitinha est définitivement transféré au Genoa CFC. » Toutefois, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’OM a inclut dans le contrat de Vitinha une clause de rachat de 40M€. Si le buteur flambe du côté de l’Italie, Pablo Longoria pourra donc le rapatrier contre cette somme.

« Il est temps de dire adieu »