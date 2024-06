OM : Il annonce son transfert sur les réseaux sociaux !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’ayant jamais réussi à s’imposer du côté de l’OM, Vitinha quitte la cité phocéenne. L’attaquant portugais de 24 ans prêté au Genoa en janvier dernier s’est définitivement engagé en faveur du club et a lâché un dernier message aux supporters avant de prendre part à cette nouvelle aventure italienne.

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM avec un transfert estimé à 32M€ en janvier 2023, Vitinha quitte le club par la petite porte. L’attaquant portugais, prêté au Genoa une année après sa signature dans la cité phocéenne, s’est définitivement engagé en faveur du pensionnaire de Serie A dans le cadre d’une opération estimée à 16M€ + bonus. Vitinha a officialisé son départ sur les réseaux sociaux dans un message d’adieu aux supporters.



« Il est temps de dire adieu »

« Chers supporters de l'Olympique de Marseille, il est temps de dire adieu. Ce fut un honneur de porter ce maillot historique et de donner le meilleur de moi-même pour le club. Même si tout ne s'est pas déroulé comme je l'avais rêvé, je pars avec des apprentissages précieux et des souvenirs inoubliables. La passion que vous montrez pour le club est inspirante et m'a toujours donné envie de tout donner sur le terrain. Une partie de moi restera toujours à Marseille. Ici, j'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne », a écrit Vitinha sur son compte Instagram , message accompagné par des images de son passage du côté du Vélodrome.

« Je serai toujours au premier rang pour vous encourager »