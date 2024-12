Real Madrid : Des tensions révélées entre Benzema et Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Voilà un nouveau trophée pour Kylian Mbappé. En effet, le joueur du Real Madrid s’est vu décerner le titre de « joueur français de l’année » par France Football. L’ayant emporté devant Willian Saliba, Mbappé n’a eu que 5 petits points d’avance. Il faut dire que certains votants ne lui ont accordé aucun point. A commencer par Karim Benzema.

Cette année, le titre de « joueur français de l’année », décerné par France Football, était plus serré que jamais. Si Kylian Mbappé l’a une nouvelle fois emporté, Willian Saliba était tout proche du joueur du Real Madrid. Alors que le capitaine de l’équipe de France a récupéré 56 points de la part des votants, le défenseur d’Arsenal a lui terminé avec 51 points. Comme expliqué par France Football, parmi les 27 votants, 13 n’ont pas cité le nom de Kylian Mbappé.

Une enquête choc vise Mbappé après des accusations graves ! La jeune femme n’a pas pu retenir son dégoût... 😱

➡️ https://t.co/RpW10Lkk8R pic.twitter.com/Wbgwjt2Zxw — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

Une relation loin d’être idéale entre Benzema et Mbappé ?

Et parmi ces 13, il y a notamment Karim Benzema. Pour qui a voté le joueur d’Al-Ittihad ? On retrouve Eduardo Camavinga en 1, Bradley Barcola en 2 et William Saliba en 3. Pas de trace donc de Kylian Mbappé. Mais comment expliquer cela ? Cela serait le résultat de la relation loin d’être idéale entre les deux compatriotes. En effet, comme l’explique France Football, Benzema aurait une certaine inimité envers Mbappé.

Les conseils de KB9

Malgré ces tensions qui existeraient donc entre Karim Benzema et Kylian Mbappé, cela n’a pas empêché KB9 de conseiller le nouveau joueur du Real Madrid au difficulté chez les Merengue. En effet, récemment, Benzema confiait notamment à propos de la situation de Mbappé : « Kylian Mbappé, tu ne dois pas baisser les bras parce que je pense pas qu’ils vont faire bouger Vinicius. C’est le meilleur du monde actuellement. On ne peut pas le bouger. Ils doivent faire comprendre à Mbappé que maintenant c’est un numéro 9 et qu’il oublie le couloir gauche. Il a toujours été très bon quand il était à gauche, mais maintenant il doit être très bon à une autre position sur le terrain. La pression c’est très difficile. C’est différent de ce qui m’est arrivé, j’avais 21 ans. Ce n’est pas pareil que Mbappé à 25 ans. Il y a beaucoup de pression au Real Madrid. Si tu ne marques pas pendant 2 ou 3 matchs, ils vont te tuer. Mbappé doit apprendre à vivre avec la pression. C’est très fort au Real Madrid. Il doit mettre des buts, ils l’ont recruté pour mettre des buts. Il a le niveau et il a tout pour le faire ».