Pogba : Le plan de l'OM dévoilé, une date annoncée pour son arrivée ?

Suite à la rupture de son contrat avec la Juventus, Paul Pogba est aujourd'hui libre de s'engager avec le club de son choix. Alors que le Français pourra reprendre la compétition en mars prochain, l'objectif est donc de trouver un nouveau club. Ça s'est alors emballé à propos d'une arrivée du côté de l'OM. Le club phocéen aurait d'ailleurs un plan en tête concernant la signature de Pogba. Explications.

Initialement suspendu 4 ans pour dopage, Paul Pogba a vu sa sanction être réduite. Ainsi, le champion du monde 2018 sera autorisé à rejouer à compter de mars prochain. La question est de savoir avec quel club. En effet, l'histoire de La Pioche avec la Juventus a pris fin récemment avec une rupture de contrat. Pogba est désormais libre, ce qui laisse place à de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Et une fait davantage parler que les autres, celle qui l'annonce du côté de l'OM. Direction donc Marseille pour le milieu de terrain français ?

Une signature... à l'été 2025 ?

La possible arrivée de Paul Pogba à l'OM fait bien évidemment saliver plus d'un supporter olympien. Mais voilà que sur la Canebière, il pourrait bien falloir faire preuve de patience pour voir débarquer La Pioche. S'il était question d'une signature lors du mercato hivernal, l'OM pourrait avoir une autre idée en tête. Selon les informations de AS, le club phocéen penserait davantage à recruter Pogba lors du prochain mercato estival étant donné que le recruter en janvier représenterait une grosse augmentation de la masse salariale et le joueur de 31 ans ne pourrait être utilisé qu'à partir de mars. Rendez-vous donc à l'été 2025 ?

« C'est mon souhait »

Le feuilleton Paul Pogba à l'OM pourrait ainsi loin d'être terminé. Il n'empêche que signer à Marseille est évoqué par le Français. Patrice Evra a d'ailleurs révélé une discussion avec Pogba à ce propos, faisant savoir : « Il va bien, il s’entraîne très dur. On était ensemble à Miami, on a passé trois jours ensemble. Il m’a dit : « Olala Pat, depuis que tu as parlé, tout le monde pense que je vais signer à l’OM ». Que ce soit clair, c’est mon souhait. Mais ça ne veut pas dire qu’il va signer à l’OM ».