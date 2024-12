PSG : Mbappé a menti pour sa prolongation, la grosse accusation !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours de son entretien accordé à Mouloud Achour sur Canal +, Kylian Mbappé s'est laissé aller à une confidence. Le joueur du Real Madrid était prêt à prolonger son contrat au PSG cet été pour sauver le rêve parisien de son petit frère. Info ou intox ? Le journaliste Romain Beddouk a une petite idée sur la question.

Attaqué de toutes parts, Kylian Mbappé a répondu aux critiques au cours d’un entretien avec Mouloud Achour. Un échange minutieusement concocté par son entourage, où les révélations ont été rares, et les explications nombreuses. Toutefois, le joueur du Real Madrid a lâché une petite phrase sur son aventure au PSG, qui a beaucoup fait réagir. A l’entendre, Kylian Mbappé aurait pu prolonger à Paris cet été à cause de son frère. Pour rappel, Nasser Al-Khelaïfi aurait renoncé à prolonger Ethan après le départ de l'autre membre Mbappé.

« Si ça te pèse... »

« Le départ de mon frère ? C’est la chose qui m’a le plus affecté. Lui, il n’avait rien demandé. Son Real Madrid à lui, son rêve de gosse, c’était le PSG. Indirectement, entre guillemets, c’est moi qui lui ai enlevé ça. Enfin, ce n’est pas moi. Mais je l’ai ressenti comme ça. Je m’excusais tout le temps auprès de lui. Il me disait : ce qu’ils t’ont fait, je ne veux pas rester. Je lui ai dit, si ça te pèse je prolonge encore et on reste ici. Il m’a dit jamais de la vie » a-t-il confié. Cette déclaration a laissé sceptique de nombreux observateurs.

Mbappé se fait tailler

Journaliste pour France-Bleu Paris, Romain Beddouk a répondu à Kylian Mbappé. « Il pense qu’on va gober ça !? Que cette signature au Real, qui a été repoussée une première fois en 2022, qui était prévue dès l’été 2023 pour l’été 2024, allait encore une fois être mise de côté parce que Kylian voulait jouer avec Ethan, un jeune certes talentueux mais absolument pas assuré d’avoir le niveau de l’équipe première. Cela ne se serait jamais passé comme ça et Kylian Mbappé s’est moqué du PSG et de ses supporters une dernière fois… une dernière fois dans une interview vendue comme un mea culpa en plus » a-t-il lâché.