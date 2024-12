Le PSG boucle son dossier, «un joueur remarquable» a signé en secret !

Alexis Brunet

Arrivé en 2021 au PSG, Achraf Hakimi devrait bien y rester encore quelques années de plus. En effet, le Marocain aurait récemment prolongé son contrat avec le club de la capitale, mais cela n’a pas encore été officialisé. Ce dernier fait l’unanimité chez le champion de France, mais également en sélection, à en croire son compatriote Eliesse Ben Seghir.

Pour construire une grande équipe, il faut signer les meilleurs joueurs, mais également garder ceux qui donnent pleine satisfaction. Le PSG en a bien conscience et c’est pour cela que le club de la capitale a entrepris un large projet de prolongation de contrat de certains cadres.

Marquinhos dit non à l'Arabie Saoudite et reste au PSG ! Un choix qui confirme son attachement à la capitale 🇫🇷 https://t.co/UfiLJ6QmyR — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

Hakimi va prolonger au PSG

Parmi les joueurs qui vont bientôt officiellement prolonger au PSG, on retrouve notamment Achraf Hakimi, qui aurait même déjà signé. Ce dernier fait partie des cadres de l’équipe parisienne et il arrive à maintenir un haut niveau depuis le début de la saison. Cela lui a d’ailleurs permis d’inscrire déjà trois buts, tout en délivrant six passes décisives.

Hakimi est un « joueur remarquable » selon Ben Seghir

Achraf Hakimi fait l’unanimité au PSG, mais également en sélection. Ce dernier est d’ailleurs capitaine du Maroc, et c’est mérité selon son compatriote Eliesse Ben Seghir. Le Monégasque s’est exprimé pour Téléfoot et il a notamment qualifié son compatriote de « joueur remarquable ». « Ballon d'or africain, ce serait mérité de par ce qu'il fait. C'est un joueur remarquable et irréprochable. Il arrive à fédérer les jeunes et les anciens ensembles. C'est un capitaine et un coéquipier incroyable. »