Mercato : L'accord à 80M€ qui va profiter au PSG ?

Alexis Brunet

Depuis de longs mois, Khvicha Kvaratskhelia figure sur les tablettes du PSG. Les dirigeants parisiens ont essayé de le faire venir l’été dernier, mais cela n’a pas marché et le Géorgien serait d’ailleurs en passe de prolonger du côté de Naples. Le champion de France dispose toujours d’un espoir dans ce dossier, puisqu’une clause libératoire de 80M€ devrait être insérée dans le contrat du joueur de 23 ans.

Avec le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, le PSG a perdu du lourd en attaque. Luis Enrique ne dispose plus d’un joueur capable de marquer une trentaine de buts par saison. Pourtant, l’été dernier, le club de la capitale était tout proche de signer une pointure offensive. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les dirigeants parisiens avaient fait de Khvicha Kvaratskhelia leur priorité. Le Géorgien était même d’accord pour venir, mais le Napoli avait fermé la porte.

Kvaratskhelia va prolonger au Napoli

Khvicha Kvaratskhelia est donc resté au Napoli et cela pourrait même durer encore plusieurs années. D’après la presse italienne, le Géorgien devrait prochainement prolonger son contrat qui court actuellement jusqu’en 2027. L’attaquant sera désormais lié à Naples jusqu’en 2029 et son salaire passera d’1,5M€ à 6M€ par saison.

Une clause libératoire à 80M€ pour Kvaratskhelia

Le PSG a donc peu de chance d’attirer Khvicha Kvaratskhelia l’été prochain, mais il reste toujours un ultime espoir. En effet, selon le journaliste Emanuele Cammaroto, qui s’est exprimé sur Radio Punto Zero, une clause libératoire d’un montant de 80M€ aurait été insérée dans le nouveau contrat du Géorgien. Cela signifie donc que si le champion de France décide de faire une offre de ce niveau, l’attaquant rejoindra directement Paris. « La prolongation de Kvara a été réglée : il prolonge à 6 millions d'euros, l'entourage voulait 8 millions, mais le Napoli a gagné. Naples voulait une clause de 100 millions, mais le chiffre trouvé est d'environ 80 millions, ce qui rendra possible la vente éventuelle du Géorgien, qui intéresse le PSG, Barcelone et Manchester City. »