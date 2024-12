Transfert à 15M€, le PSG avait tout bouclé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 21 ans, Rayan Cherki cartonne actuellement avec l’OL. Ayant récemment prolongé avec les Gones, le milieu offensif aurait toutefois pu et dû connaitre une autre trajectoire. En effet, cet été, il était plus proche que jamais de faire ses valises. Et c’est au PSG que Cherki aurait dû aller, avec qui tout était bouclé.

Durant le dernier mercato estival, le PSG a terminé avec 4 recrues au compteur. Le club de la capitale s’est ainsi renforcé avec les arrivées de Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Mais voilà qu’un 5ème aurait pu s’ajouter à cette liste : Rayan Cherki. Toujours à l’OL aujourd’hui, l’international espoirs français était en effet plus proche que jamais de s’engager avec le PSG.

Le PSG sur le point de frapper un grand coup ? Evra dévoile un transfert manqué qui aurait pu bouleverser la scène footballistique ⚽️ https://t.co/d8E4ww978K — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

Un accord pour Cherki au PSG

Ce samedi, L’Equipe revient sur ce transfert avorté de Rayan Cherki au PSG durant le mercato estival. Le quotidien sportif fait savoir qu’un accord avait été trouvé entre toutes les parties, à savoir le joueur, le club de la capitale et l’OL avant les Jeux Olympiques. Il était alors question d’un transfert à 15M€ pour Cherki, qui s’était même entretenu avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi.

Dortmund plutôt que Paris

Alors que l’OL avait également donné son feu vert pour cette vente, le couac est finalement venu de Rayan Cherki. Alors qu’il était proche de passer sa visite médicale avant de signer au PSG, le Lyonnais et son entourage ont retourné leur veste, refusant alors l’offre parisienne dans l’attente d’une proposition du Borussia Dortmund. Celle-ci ne serait toutefois jamais venue.