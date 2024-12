Mercato - PSG : La presse italienne annonce un transfert à 40M€ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques années, le PSG privilégie le made in France. Et les récents résultats du club parisien ne remet pas en question cette volonté de franciser le groupe. Dans cette optique, la direction surveillerait la situation de Manu Koné, qui a connu ses premières convocations avec les Bleus en 2024 et en pleine progression sous le maillot de l'AS Roma.

Le PSG poursuit sa quête d’internationaux français. Après Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Lucas Hernandez, le club parisien surveillerait d’autres protégés de Didier Deschamps selon les informations dévoilées par La Gazzetta dello Sport. L’un d’eux serait Manu Koné, médaillé d’argent lors des derniers Jeux Olympiques de Paris et appelé par le sélectionneur des Bleus à la rentrée.

Lucas Hernandez fait son grand retour ! 🔥 Prêt à montrer tout son talent après 7 mois d'absence, il pourrait changer la donne au PSG.

➡️ https://t.co/uwDyzCz18F pic.twitter.com/trehN63Bks — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

Le PSG à l'assaut de Manu Koné ?

A en croire le média transalpin, le PSG serait à la lutte avec plusieurs équipes anglaises, espagnoles et italiennes dans ce dossier. Âgé de 23 ans, le natif de Colombes confirme les espoirs placés en lui à l’AS Roma. D’ailleurs, sa valeur exponentielle confirme sa montée en puissance.

Sa valeur monte en flèche

Alors que l’option d’achat présente dans son contrat s’élève à 18M€, Manu Koné vaudrait, aujourd’hui, 40M€. Et sa côte pourrait encore grimper si ses performances se confirment durant la seconde partie de saison. Pour l’instant, l’AS Roma n’envisagerait pas de le vendre, mais résistera-t-elle à une offre XXL ?