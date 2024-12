PSG : Riolo clashe Kolo Muani avec une sortie lunaire

Thomas Bourseau

Dans les ultimes instants du mercato estival de 2023, le PSG annonçait le recrutement de Randal Kolo Muani pour un transfert avoisinant les 90M€. Toutefois, plus le temps passe, moins Luis Enrique ne semble le prendre en considération dans sa sélection, ce qui en choque certains. De quoi inspirer Daniel Riolo sur les ondes de RMC. Explications.

Randal Kolo Muani a retrouvé le chemin des terrains vendredi dernier à l’Abbé Deschamps. L’international français a pris part aux 30 dernières minutes du match nul concédé à Auxerre par le PSG (0-0). Et ce, après être resté sur le banc des remplaçants lors des deux sorties précédentes du Paris Saint-Germain contre le FC Nantes (1-1) et le Bayern Munich (0-1).

Le PSG dégaine 95M€ pour Kolo ! Une audace qui pourrait redéfinir leur saison. ⚽️ https://t.co/R1fLmR5tuq — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

«Mais tu l’as vu jouer récemment, il va bien ?»

L’attaquant du PSG recruté pour environ 90M€ à l’été 2023 n’est visiblement pas dans les bonnes grâces de Luis Enrique qui ne s’est pas fait prier pour recompter sur Gonçalo Ramos dès son retour de blessure à la cheville. Un management qui a permis à Daniel Riolo, en plus des performances mitigées de Kolo Muani ces dernières semaines avec le Paris Saint-Germain, de lâcher la punchline suivante à un auditeur de l’After Foot.

« Ah oui (rires). Mais tu l’as vu jouer récemment, il va bien ? T’as bien compris que l’entraîneur comptait plus vraiment sur lui et que lui-même n’était plus vraiment dedans ».

«J’ai envie de plein d’autres choses avant d’avoir envie de voir Kolo Muani»

« T’as pas envie d’espérer plutôt que Ramos retrouve la forme ? Revoir un match ne serait-ce que correct de Barcola qui n’en fait plus depuis des mois ? Qu’un mec comme Vitinha, qui était très bon et traîne cette espèce de blessure qui l’empêche d’être au meilleur niveau. Moi j’ai envie de plein d’autres choses avant d’avoir envie de voir Kolo Muani ». a conclu l’éditorialiste de RMC lundi soir avant le match charnière de Ligue des champions face au RB Salzbourg ce mardi soir.