Hanouna clashe Mbappé dans TPMP : La réponse très directe de Pierre Ménès !

Jean de Teyssière

Le PSG et Kylian Mbappé sont toujours en conflit. L’ancien joueur du club parisien réclame la somme de 55M€, que le PSG ne veut pas lui verser. Englués dans des recours depuis le début de la saison, la situation ne s’améliore pas et pour Cyril Hanouna, Kylian Mbappé est le fautif dans cette histoire. Un bouc émissaire qui n’est pas du goût de Pierre Ménès.

Intertitre

Ce jeudi, un nouvel évènement est venu s’ajouter aux autres dans le conflit qui oppose le PSG à Kylian Mbappé. La saisine de la commission de discipline de la part du joueur français a été déclarée irrecevable de la part de la LFP, ce qui a fait plaisir au PSG.

Hanouna dézingue Mbappé et sa mère

Pour Cyril Hanouna, animateur de l’émission Touche pas à mon poste, Kylian Mbappé et sa mère ont clairement une part de responsabilité dans le conflit qui l’oppose au PSG : « Elle a clairement voulu prendre le contrôle du PSG, on ne va pas se mentir. Sur le dernier contrat, elle a voulu prendre le contrôle du PSG. C'est elle qui décide de tout, c'est devenu un enfer pour Kylian, lui faire faire une photo, faut demander à sa mère. Elle est extrêmement présente. Dans les clubs, c'est compliqué de travailler avec elle, au PSG en tout cas. (...) On a l'impression que Kylian Mbappé, son gros problème, on ne va pas se raconter d'histoire et les gens qui connaissent Mbappé, qui ont travaillé avec lui, disent tous que son problème c'est sa maman. »

«Cela devient lourdingue»

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a réagi aux propos récents de Cyril Hanouna et n’est absolument pas de son avis : « Je ne regarde pas TPMP tous les soirs, mais je suis déjà tombé sur des extraits. Effectivement, il y a un acharnement ou en tout cas une vraie tentative de faire passer Mbappé pour le méchant dans le conflit avec le PSG. J’espère que Cyril est sincère, j’en suis pas certain… Mais effectivement, ça devient lourdingue. »