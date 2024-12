PSG : Transferts à 175M€, il veut tout gâcher !

Amadou Diawara

Alors que Randal Kolo Muani ne fait plus partie des plans de Luis Enrique, le PSG envisagerait de recruter un nouvel avant-centre en 2025. Dans cette optique, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait coché les noms de Victor Osimhen (Naples) et de Viktor Gyökeres (Sporting), entre autres. Toutefois, Manchester United serait également sur les traces de ces deux buteurs.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour remplacer numériquement son ancien numéro 7, le PSG s'est offert les services de Désiré Doué. Le club parisien ayant fait plier les hautes sphères du Stade Rennais grâce à une offre avoisinant les 50M€.

Un retournement de situation ? Nasser Al-Khelaïfi parle déjà d'un grand nom pour le PSG après la victoire face à Salzbourg ! 🔥

➡️ https://t.co/Sg3Xm8xHWp pic.twitter.com/g0u5g05AFZ — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

Osimhen et Gyökeres sont suivis par le PSG

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de recruter un ailier gauche, Désiré Doué. En ce qui concerne le poste d'avant-centre, Luis Enrique estimant avoir ce dont il avait besoin avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Et lorsque le Portugais s'est blessé, le 16 aout, le coach du PSG n'a pas souhaité avoir du renfort à la pointe de son attaque. Pourtant, Randal Kolo Muani ne s'est pas du tout imposé, et Luis Enrique a bricolé, en faisant jouer à la fois Marco Asensio, Kang-In Lee et Désiré Doué en tant que faux numéro 9.

Manchester United s'intéresse aussi à Osimhen et Gyökeres

Alors qu'il ne fait plus partie des plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani (26 ans) pourrait être poussé vers la sortie au mois de janvier. Et à en croire Le Parisien, le PSG envisagerait de le remplacer par un autre joueur en cas de départ. Alors que les noms de Victor Osimhen (25 ans) et de Viktor Gyökeres (26 ans) sont liés au club parisien ces dernières semaines, Manchester United pourrait se muer en trouble-fête sur ces dossiers. D'après les indiscrétions de Caught Offside, les Red Devils seraient aussi sur les traces de Victor Osimhen et de Viktor Gyökeres, étant déjà en quête d'un successeur à Marcus Rashford (27 ans), qui figurerait également sur les tablettes du PSG. Pour rappel, le buteur de Naples dispose d'une clause libératoire à 75M€, tandis que celle du joueur du Sporting est fixée à 100M€. Affaire à suivre...