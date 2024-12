Mercato - OM : La presse espagnole annonce un renfort imprévu !

Jean de Teyssière

Cet été, le mercato de l’OM a une nouvelle fois été animé, tant concernant les départs que les arrivées. Roberto De Zerbi avait trancher concernant les gardiens et Pau Lopez ne fait absolument pas partie de ses plans. Il a donc été prêté par l’OM à Gérone mais il pourrait déjà revenir en France, puisque le club espagnol n’en veut déjà plus.

Avec les arrivées de Jeffrey de Lange et Geronimo Rulli, la concurrence est d’un coup devenue très rude pour Pau Lopez à l’OM. Le gardien espagnol a été invité à se trouver un nouveau point de chute et a été prêté à Gérone. Mais il ne joue pas plus là-bas qu’à Marseille.

Lopez pas en réussite à Gérone

Derrière l’indéboulonnable Paulo Gazzaniga, Pau Lopez attend toujours sa chance à l’OM. Depuis le début de la saison, il n’a joué qu’une rencontre, en Coupe du Roi lors de la défaite aux tirs au but face à l’UD Logroñés, club de quatrième division…

Pau Lopez renvoyé à l’OM ?

Gérone ne devrait d’ailleurs pas terminer la saison avec Pau Lopez. D’après La Cadena Ser, le club espagnol, qui va recruter un gardien, Vladyslav Krapyvtsov, devrait casser le prêt de Pau Lopez. Le gardien espagnol a donc de forte chance de retrouver l'OM. Avant un nouveau départ cet hiver ?