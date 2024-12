Transferts : Le PSG va négocier le transfert d’un crack !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Officiellement de retour au PSG à l’été 2023, après une saison au PSV Eindhoven, Xavi Simons a immédiatement pris la direction du RB Leipzig pour un prêt. La formation de Bundesliga souhaite conserver la pépite néerlandaise et prévoit d’entamer rapidement les discussions avec le club de la capitale.

Xavi Simons aura-t-il l’occasion de porter de nouveau le maillot du PSG ? Apparu à quelques reprises avec l’équipe première lors de la saison 2021/22, le Néerlandais avait ensuite pris la direction du PSV Eindhoven avant de faire son retour dans la capitale à l’été 2023, sans s’y éterniser. Xavi Simons avait en effet été prêté dans la foulée au RB Leipzig, une cession temporaire reconduite l’été dernier.

Négociations en vue avec le PSG...

Désormais, le RB Leipzig se verrait bien conserver Xavi Simons, cette fois-ci dans le cadre d’un transfert définitif, ce qui ne sera pas simple. Le président Oliver Mintzlaff croit malgré tout en ses chances comme le révèle Bild et souhaite entamer les négociations avec le PSG le plus tôt possible, alors que les relations entre les deux clubs sont bonnes.

Et avec Xavi Simons

Il faudra toutefois mettre le prix pour attirer Xavi Simons, dont le transfert pourrait atteindre la barre des 80M€, mais également convaincre le principal intéressé de rester, alors que la formation de Bundesliga est en difficulté cette saison. Jürgen Klopp, futur directeur du football à Red Bull, devrait prochainement s’entretenir avec lui.