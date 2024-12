Décision historique, un joueur du PSG n'en revient pas

Jean de Teyssière

Ce mercredi, la FIFA a officialisé le lieu des Coupes du monde 2030 et 2034. L’édition 2030 se tiendra dans six pays, pour fêter le centenaire : Uruguay, Argentine, Paraguay, Portugal, Espagne et Maroc. Une formule qui suscite évidemment des critiques mais Achraf Hakimi a témoigné de sa fierté de recevoir cet évènement planétaire.

En 2030, la Coupe du monde se déroulera sur le sol de six pays : Argentine, Uruguay, Paraguay, Portugal, Espagne et Maroc. Une façon de célébrer le centenaire de la première édition, qui avait eu lieu en Uruguay. Seuls trois matchs seront disputés en Amérique du Sud et il s’agira de trois matchs d’ouverture.

Le Maroc, deuxième nation africaine à accueillir la Coupe du monde

Après l’Afrique du Sud en 2010, le Maroc va devenir le deuxième pays africain à accueillir la Coupe du monde sur son sol. En compagnie de l’Espagne et du Portugal, le Royaume se tient désormais prêt pour accueillir le monde. Et cette nouvelle a évidemment suscité des réactions.

«Quelle fierté»

Cette nouvelle n’est évidemment pas passée inaperçue, notamment chez les Marocains. Achraf Hakimi joueur du PSG et international marocain a réagi sur son compte Instagram : « La Coupe du monde 2030 arrive au Maroc ! Quelle fierté d’accueillir pour la toute première fois de notre histoire cette incroyable compétition. Dima Maghrib ! »