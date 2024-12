PSG : «Le mytho», Riolo détruit Al-Khelaïfi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG a bien du mal en Ligue des champions cette saison, Nasser Al-Khelaïfi s’est réjoui cette semaine de pouvoir compter sur « le meilleur coach au monde » sur son banc de touche. Une sortie qui a eu le don d’agacer fortement Daniel Riolo, critiquant le président parisien.

Heureux d’avoir vu le PSG s’imposer en Ligue des champions pour la deuxième fois de la saison contre Salzbourg (3-0) mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour apporter son soutien à Luis Enrique malgré le parcours très compliqué du club de la capitale dans la compétition. « On a le meilleur coach au monde. On a construit un projet pour longtemps avec lui. C'est un très bon coach », a affirmé le président du PSG, et ce alors que la formation parisienne reste 25e au classement et virtuellement éliminée. De quoi énerver Daniel Riolo.

« C'est le cirque du président incompétent »

« Pourquoi il est obligé de dire ça maintenant genre "je te renforce avant les deux matches qui sont très importants". Mais Nasser, t'auras rien à dire, tu vas prendre un coup de fil de ton patron et t’arrêteras de venir raconter n'importe quoi comme d'habitude, s’est emporté l’éditorialiste de RMC dans l’After Foot. Pochettino était le meilleur du monde, Laurent Blanc était le meilleur du monde et on l'a prolongé pour le virer deux semaines après. Tout ce cirque on le connaît par cœur. C'est le cirque du président incompétent qui en plus n'arrive toujours pas à faire une phrase correctement en français alors que ça fait 15 ans qu'il est en France. Ça aussi c'est pénible ».

« Une communication toujours à côté de la plaque »

Relancé sur le fait que Nasser Al-Khelaïfi utilise souvent le terme « meilleur du monde », Daniel Riolo a ajouté : « Mettons ça sur le mytho, sur le pipeau, sur une communication toujours à côté de la plaque. Mais on ne se rend pas compte qu'il ridiculise le club ? On se rend compte du gars qui est à la tête de ce club. Est-ce que vous entendez Florentino Pérez faire des guignoleries pareilles ? Est-ce que vous entendez d'autres présidents parler comme lui ? Est-ce que ça existe des présidents de ce niveau ? Citez-moi en un autre, des présidents aussi ridicules qui sortent comme ça des bananes devant un micro. Je ne comprends pas... »