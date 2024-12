Mercato : L’OM a recruté le «meilleur» ?

Arnaud De Kanel

L'OM est bien conscient d'avoir frappé un grand coup en parvenant à obtenir la signature de Roberto De Zerbi. L'entraineur italien déchaine les passions, lui qui possèdent des ennemis mais surtout de nombreux fans. Certains observateurs italiens estiment que c'est le meilleur.

Comme prévu, Jean Louis-Gasset a quitté ses fonctions en fin de saison dernière pour laisser place à un nouvel entraineur. Malgré des discussions avec Paulo Fonseca ou encore Sergio Conceiçao, c'est bien Roberto De Zerbi qui a posé ses valises dans la cité phocéenne contre toute-attente. Pourtant courtisé par l'AC Milan, il a préféré ne pas retourner en Italie où son cas divise. L'entraineur italien commence déjà à mettre tout le monde d'accord alors qu'en Italie, c'est bien différent.

De Zerbi divise en Italie

« On a beaucoup parlé de son talent montant, il y avait les pro et les anti De Zerbi. Il n’a pas été gâté par la presse italienne pour qui il passait pour un malade, un obsessionnel au caractère bien trempé. L’anti ’de zerbisme’ est né, alors qu’il a une superbe image, pose une vraie idée du football », se rappelle Thierry Cros dans La Provence ce samedi. En Italie, De Zerbi divise bel et bien mais ses fans n'ont d'yeux que pour lui, au point de penser que c'est le meilleur entraineur au monde.

«Certains disent qu’il est surestimé, d’autres que c’est le meilleur»

« Il divise les Italiens. Certains disent qu’il est surestimé, d’autres que c’est le meilleur parce que son équipe est très efficace, très divertissante. Nous sommes trop concentrés sur le résultat, pas assez sur le processus. Celui que De Zerbi met en place est fantastique et peut, à moyen ou long terme, amener le club, l’équipe vers les victoires », a lâché Filippo Galli. Une très bonne nouvelle pour les supporters de l'OM qui ne demandent qu'à regoûter à la joie de remporter un titre.