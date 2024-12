OM : De Zerbi a réclamé un achat prioritaire

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans le sillage de l’arrivée de Roberto De Zerbi et afin de coller à ses idées et son système, l’OM a vécu un été très mouvementé. Mais au-delà du mercato et des nouveaux joueurs, l’Italien avait une autre demande en débarquant à Marseille, ayant réclamé auprès de Pablo Longoria un rétroprojecteur pour ses séances d’entraînement.

Six mois après son arrivée, la patte Roberto De Zerbi commence de plus en plus à se voir à l’OM. Ce qui passe par beaucoup de travail et de répétitions à l’entraînement, et les joueurs ont rapidement été mis à contribution. Comme indiqué par L'Équipe, avant même la reprise de l’entraînement, ils ont tous reçu un court montage vidéo personnalisé de leur poste. Le but étant d’avoir un avant-goût de ce qui les attendait, que ce soit en ce qui concerne les consignes, le système ou les bons réflexes à prendre.

Pour ses séances d’entraînement, Roberto De Zerbi a alors fait une demande qu’il jugeait prioritaire à son président, Pablo Longoria. En effet, il lui a demandé d’installer un rétroprojecteur près du terrain principal au centre d’entraînement de l’OM, comme quand il était au Shakhtar Donetsk, afin de montrer plus précisément à ses joueurs ce qu’il veut mettre en place. L'Équipe précise qu’il est utilisé au moins une fois par semaine, notamment pour travailler les placements sur coups de pied arrêtés.

Auprès du Corriere della Sera, Pablo Longoria avait d’ailleurs raconté l'anecdote de l’achat de ce rétroprojecteur, auquel le président de l'OM ne s’attendait pas vraiment : « Un jour, il m'a demandé quel était le budget pour acheter un tableau électronique pour expliquer les schémas. J'ai répondu qu'il n'y avait aucun problème, convaincu qu'il achèterait un iPad. Je me suis retrouvé sur le terrain d'entraînement avec un écran géant, comme ceux utilisés dans les stades. »