«Ça m'a agacé», ce joueur de l'OM vide son sac !

Alexis Poch - Journaliste

Victime d'une fracture de la rotule en novembre 2023, Valentin Rongier a dû observer une longue période de convalescence, et forcément avec l'arrivée de nombreux éléments l'été dernier, il a eu du mal à retrouver sa place dans l'effectif du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. De retour dans le onze de départ lors des trois derniers matches, il a expliqué avoir fait preuve de patience.

Capitaine de l'OM au moment de sa blessure, Valentin Rongier avait perdu sa place, et il devait faire ses preuves pour retrouver le XI marseillais. Roberto De Zerbi avait décidé d'explorer d'autres solutions en début de saison avec le nouvel effectif dont il disposait. Le joueur de 29 ans n'a pas abandonné l'idée de faire partie des joueurs clés de l'entraineur italien, et il a réussi à le convaincre de l'intégrer à son onze type.

« Ça aurait pu venir plus vite »

En jouant assez peu en début de saison, Valentin Rongier était soumis à la concurrence, ne l'aidant pas forcément à regagner sa place. Le milieu de terrain semble enfin avoir fait son retour au premier plan, après trois matches consécutifs en tant que titulaire, s'offrant même un but face à Lens. « Il y a des années où ça m'a agacé de ne pas jouer au départ. Mais cette année, c'est normal, je me mets à la place du coach. Ceux qui ne sont pas prêts, on verra plus tard. Ça aurait pu venir plus vite, mais ce sont ses choix. J'ai continué à tout donner aux séances pour lui montrer qu'il s'était trompé » explique-t-il en conférence de presse ce vendredi, avant un match important face au LOSC ce week-end.

Rongier, une nouvelle référence pour De Zerbi

Forcé de changer ses plans après l'humiliation face à Auxerre, Roberto De Zerbi a décidé de relancer Valentin Rongier, et le résultat est sans appel depuis : le club a remporté ses trois derniers matches avec la manière. Il faudra tenter de faire la même chose pour le dernier match de Ligue 1 en 2024 contre Lille. Un autre candidat sérieux au podium final.