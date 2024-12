Le PSG vend la mèche pour son mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, difficile de savoir ce que réserve le PSG et s'il sera actif au cours de cette période. Luis Enrique s'est prononcé à ce sujet samedi en conférence de presse, et le technicien espagnol a peut-être vendu la mèche en expliquant très clairement qu'il sera difficile de trouver des renforts intéressants pour le PSG cet hiver.

Après avoir été relativement raisonnable lors du dernier mercato estival avec seulement quatre nouvelles recrues (Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué), que réserve la direction du PSG pour cet hiver ? Difficile d'y voir clair pour le moment, d'autant que l'arrivée potentielle de nouveaux renforts pourrait dépendre du sort de deux éléments indésirables au PSG.

Marquinhos dit non à l'Arabie Saoudite et reste au PSG ! Un choix qui confirme son attachement à la capitale 🇫🇷 https://t.co/UfiLJ6QmyR — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

Skriniar et Kolo Muani vers la sortie

Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, qui n'entrent plus du tout dans les plans de Luis Enrique au PSG, se retrouvent poussés au départ. La direction parisienne cherche un nouveau point de chute pour le défenseur slovaque et l'attaquant tricolore, d'autant que ce dernier n'a même pas été convoqué pour la réception de l'OL dimanche soir en championnat.

« Le mercato de janvier est toujours difficile »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Luis Enrique a peut-être vendu la mèche pour le mercato hivernal du PSG en laissant entendre qu'il ne devrait pas se passer grand-chose : « Nous sommes préparés pour toutes les opportunités du mercato mais c'est toujours difficile d'améliorer cet effectif. Le mercato de janvier est toujours difficile, mais je répète que j'ai confiance en mes joueurs. Que ceux qui jouent peu puissent entrer dans la rotation », a indiqué l'entraîneur du PSG. Affaire à suivre...