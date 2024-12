MMA - UFC : Un Français va défier une star, c’est historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Petit à petit, Nassourdine Imavov se rapproche d’un possible combat pour la ceinture dans sa catégorie des poids moyens à l’UFC. Le Franco-Russe de 28 ans a finalement obtenu son combat face au Nigérian Israel Adesanya, qui aura lieu à l’occasion de l’UFC Fight Night le 1er février prochain. Un combat de gala attend « The Sniper », l’occasion pour le10sport de revenir sur les affrontements récents des Français face à des stars.

« Un combat contre Adesanya ce serait pas mal. Si je veux ce combat là, c'est par ce que je sais que je peux le gagner, nous sommes des combattants, il faut avoir confiance, c'est normal ». Nassourdine Imavov avait tout prévu. En septembre dernier, en marge de son combat (finalement remporté sur décision) face à Brendan Allen, le combattant franco-russe annonçait déjà vouloir combattre Israel Adesanya.

Véritable star de la discipline, le Nigérian double champion de la catégorie des poids moyens, va tenter de se relancer face à Imavov après deux défaites de rang. Le combat a été officialisé ce samedi, et aura lieu le 1er février prochain à l’occasion de l’UFC Fight Night 250 en Arabie Saoudite. L’occasion de revenir sur des gros combats entre Français et stars de l’UFC dans le passé.

Gane vs Jones (4 mars 2023 - UFC 285)

En janvier 2022, Cyril Gane avait été vaincu par Francis Ngannou, et avait manqué l’opportunité de décrocher la ceinture chez les poids lourds. L’occasion se représentera un an et demi plus tard. Mais cette fois-ci, le « Bon Gamin » souhaite apprendre de ses erreurs et enfin marquer l’histoire avec l’obtention du titre de champion. Néanmoins, en face de lui se tient celui que beaucoup considèrent comme le meilleur combattant de tous les temps à l’UFC : Jon Jones. La soirée tournera rapidement au cauchemar pour Cyril Gane, victime d’un étranglement en guillotine au bout de deux minutes…

Saint Denis vs Poirier (9 mars 2024 - UFC 299)

Sur une pente ascendante, l’ancien membre des forces spéciales Benoît Saint-Denis a défié la légende Dustin Poirier à l’occasion de l’UFC 299. Le Français de 28 ans a réalisé un super premier round face à l’expérimenté américain. Fortement diminué en raison d’une infection avec un staphylocoque, « BSD » aura finalement été mis KO par Poirier, qui saluera néanmoins le courage de son adversaire. Désormais Benoît Saint-Denis doit se relancer après une nouvelle défaite en 2024…

Imavov vs Cannonier (9 juin 2024 - UFC Fight Night Louisville)

Celui qui va donc affronter Israel Adesanya en février prochain s’était déjà rapproché du Nigérian en juin dernier avec une superbe victoire face à Jared Cannonier. Alors 7ème de sa catégorie, Imavov a réussi à s’imposer face au numéro 4 dans un combat brillamment mené et remporté par TKO (interruption de l’arbitre d’ailleurs jugée pour le moins prématurée). Un combat qui a permis à Nassourdine Imavov de prendre une toute autre dimension chez les poids moyens.