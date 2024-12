Boxe : «Surréaliste», un fan de l’OM réalise un exploit monumental !

Arnaud De Kanel

C'est l'un des plus grands exploits de la boxe tricolore. Dans la nuit de samedi à dimanche, Bruno Surace, né à Marseille et fan de l'OM, a mis KO Jaime Munguia, une seule défaite à son compteur, face à Canelo Alvarez, pour 44 victoires avant d'affronter le Français. Quelques heures après sa performance légendaire, le Marseillais ne parvient pas à redescendre de son petit nuage.

Bruno Surace relevait le plus grand défi de sa carrière à Tijuana dans la nuit de samedi à dimanche. Opposé à Jaime Munguia, le Français a crée la sensation. « La plus grande surprise boxe de l'année » titrent certains médias spécialisés dans le noble art. Monté de catégorie spécialement pour affronter le redoutable mexicain, Surace, qui devait simplement servir de chair à canon à Munguia avant d'affronter Christian Mbilli pour la ceinture WBC par intérim en avril prochain, est parvenu à mettre KO son adversaire lors de la sixième reprise, glaçant les 30 000 personnes acquis à la cause du Mexicain qui essuie la deuxième défaite de sa carrière après celle que lui avait infligé Canelo Alvarez quelques mois plus tôt. Ce fan de l'OM de la première heure a encore du mal à réaliser.

«Je ne réalise toujours pas»

La vie de Bruno Surace va complètement changer suite à cet exploit. Le Marseillais a notamment pris le temps de répondre aux sollicitations du Parisien quelques heures après sa victoire face à Jaime Munguia. « Je ne réalise toujours pas. Pas du tout même. Tout le monde veut prendre des photos avec moi, me donne de l’amour, c’est fou. J’ai regardé plusieurs fois le combat depuis que je suis rentré aux vestiaires mais je ne réalise pas. C’est surréaliste », a confié le boxeur originaire de Marseille.

«Ça me pousse à rêver plus grand»

« Depuis le début de cette semaine, je vis un rêve de gosse. L’enchaînement médiatique était incroyable, la pesée aussi, dès que je fais trois pas, je vois des photos de moi partout, j’ai boxé dans un stade. Rien n’est normal. Tout amoureux de boxe aurait tué pour vivre ça, je voulais profiter de chaque instant. C’est vrai que je bats le numéro deux mondial par KO mais, quand je vois Julio César Chavez, je veux une photo (rires). Je suis juste un gosse passionné. Je suis devenu connu, je me suis fait un nom, j’ai battu une référence, ça va m’ouvrir des opportunités, ça va changer ma précarité. On reste un sport très fragile, ça va sans doute changer, c’est génial. Mais là, je suis juste un enfant qui a vécu son rêve avec son papa. C’est avant tout une aventure de passionnés. Je n’ai aucune idée de ce que va être mon futur. Je sais qu’il va y avoir des propositions, mais je serai un menteur de dire que je sais ce que je veux faire, ce que je vais faire. Je me suis montré à moi-même que je suis capable d’affronter des mecs de cette trempe-là, donc forcément ça me pousse à rêver plus grand. Mais je vais d’abord en profiter », a ajouté Bruno Surace. Légendaire.