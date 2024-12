MMA - UFC : Polémique avec Cyril Gane, le boss sort du silence !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plus de quatre ans après leur dernier affrontement, Cyril Gane et Alexander Volkov se sont de nouveau livré un beau combat dans la nuit de samedi à dimanche du côté de Las Vegas. Toujours en quête de rédemption après son KO reçu face à Jon Jones, le Français a été déclaré vainqueur sur décision. Un succès controversé, que n’a pas apprécié Dana White.

Une victoire étriquée certes, mais une victoire tout de même. Cette nuit, Cyril Gane a remporté par décision son combat face au Russe Alexander Volkov du côté de Las Vegas à l’occasion de l’UFC 310. Une deuxième rencontre entre les deux combattants quatre ans et demi après leur premier duel (déjà remporté par le Français sur décision), qui aura été disputé. De nouveau victorieux, le « Bon Gamin » était cependant très déçu de sa prestation.

Cyril Gane : « Je ne suis pas heureux du combat »

« C'était serré, il a fait du bon boulot », a rapidement confié Cyril Gane, relayé par Eurosport. « Je l'ai mis en danger sur plusieurs situations, c'est peut-être pour cela que les juges m'ont choisi. Je me suis cassé des orteils à la première seconde du combat, ça ne m'a pas aidé. Je ne suis pas heureux du combat, je suis content de la décision, c'était mon retour, ce n'était pas facile, mais je ne suis pas heureux », conclut le Français, vainqueur de deux rounds sur trois selon les juges (29-28, 28-29, 29-28).

Dana White estime que Volkov méritait la victoire

Grand patron de l’UFC, Dana White a affirmé qu’il n’était pas d’accord avec la décision des juges. « Je pense que Volkov a gagné. Voilà ce qui s’est passé à la fin, il a entendu les huées, je suis allé m’excuser après de Volkov, je pensais qu’il allait gagner le combat. Le chef de commission est venu me voir et m’a dit que le 2e round était très serré selon eux. Les deux gars ont été touchés. Il a essayé de m’expliquer pourquoi le combat a été jugé de cette façon. Ce que je pense n’a aucune importance. Au final, ce sont les juges qui décident de qui gagne et qui perd », conclut le président américain.