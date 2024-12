Riolo annonce le prochain transfert de l'OM

Amadou Diawara

En grande difficulté depuis son arrivée à l'OM, Elye Wahi ne devrait plus faire long feu à Marseille. A en croire Daniel Riolo, l'ancien pensionnaire du RC Lens pourrait quitter le club olympien dès le mois de janvier. Dans un tel scénario, Pablo Longoria devrait recruter un nouvel attaquant pour pallier le départ d'Elye Wahi.

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival pour environ 30M€, bonus compris, en provenance du RC Lens, Elye Wahi est au plus mal. En effet, l'attaquant de 21 ans n'arrive pas du tout à évoluer à son plus haut niveau sous les couleurs marseillaises. Ce qui pourrait provoquer son départ dès cet hiver alors que le mercato ouvrira ses portes le 1er janvier. D'ailleurs, d'après Daniel Riolo, l'OM pourrait recruter un nouvel attaquant dans la foulée pour le remplacer.

«Un autre attaquant pour épauler Maupay, si Wahi devait partir»

« Dans l’idée que l’OM aille en Coupe d’Europe et en LDC, l’effectif que t’as à Marseille, Rabiot ne doit pas jouer où il joue aujourd’hui, c’est à dire un peu plus haut. Il doit jouer au milieu. Et avec les deux matches par semaine, il sera dans une rotation, et t’aurais un joueur offensif un peu plus créatif ; car tu pourras recruter à ce moment là. Je pense que l’équipe aura un autre visage. Peut-être que t’aurais un autre attaquant pour épauler Maupay, si Wahi devait partir », a déclaré Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

«Le mec que t’as payé 25M€ est sur le banc»

« Aujourd’hui, t’as même pas de rotation car t’as que Maupay. Le mec que t’as payé 25M€ est sur le banc. Même quand il rentre, on ne voit pas qu’il rentre. On n’est qu’au début de l’histoire De Zerbi, il y a des choses qui sont en train de changer », a conclu Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot sur RMC ce lundi soir.