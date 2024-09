PSG - Mbappé : Il dénonce son comportement !

Jean de Teyssière

Au PSG, Kylian Mbappé semblait être au-dessus de l’institution par moment. Son comportement a parfois été sévèrement critiqué par les supporters et les observateurs du club. Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait changer de comportement, c’est en tout cas ce que souhaite Frédéric Antonetti.

Kylian Mbappé a changé de club cet été, pour découvrir une troisième équipe dans sa carrière. Après l’AS Monaco et le PSG, le voici attaquant du Real Madrid. Un rêve qui se réalise pour celui qui a toujours revendiqué vouloir défendre ces couleurs. Le chemin ne fait que débuter pour Mbappé et il est encore long.

Équipe de France : Un joueur de Deschamps pousse un coup de gueule ! https://t.co/uejvRF0aJ7 pic.twitter.com/ElLeSa44z5 — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Mbappé fait grincer des dents au PSG

À Paris, Kylian Mbappé est arrivé sur la pointe des pieds, dans l’ombre d’un certain Neymar Jr. Très vite, il prend du galon et de l’importance dans le club parisien, notamment après sa victoire en Coupe du monde. Mais ses multiples prises de paroles, tout comme son comportement sur et en dehors des terrains avaient souvent créé la polémique.

«À Paris, son comportement et son attitude n’étaient pas terrible»

Sur le plateau du Canal Football Club, Frédéric Antonetti fustige le comportement de Kylian Mbappé durant ses années parisiennes : « Le fait d’aller au Real Madrid va peut-être le faire changer. Je pense qu’à Paris, les trois dernières années, son comportement et son attitude n’étaient pas terrible. »