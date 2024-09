Succession de Mbappé : Le PSG peut boucler un coup en or ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a plié bagage en fin de saison dernière après avoir fait le tour de la question en sept années au PSG. Le meilleur buteur de l’histoire du club a laissé un vide dans l’attaque parisienne qui n’a pas été numériquement comblé. En 2025 à moins d’un coup de théâtre, une piste déjà étudiée par la direction du Paris Saint-Germain sera agent libre : Jonathan David. L’attaquant du LOSC a ouvertement évoqué son avenir.

Jonathan David (24 ans) a entamé sa cinquième saison au LOSC. Il semblait que son aventure avec le club lillois prendrait fin à l’intersaison au vu de la position publique adoptée par le président Olivier Létang, mais finalement, aucun accord n’a été trouvé avec un autre club pour son transfert. David l’a lui-même reconnu au détour d’une interview avec The Athletic. « Ce n'est tout simplement pas arrivé. Il y a eu quelques offres et nous n'avons pas réussi à conclure l'affaire, c'est tout. J'ai parlé à quelques équipes. J'ai parlé avec des entraîneurs. Mais en fin de compte, on a pris la décision de rester ».

Mercato : Le PSG a perdu gros sur le gong ! https://t.co/vIF0c2UoeR pic.twitter.com/2cQE3xyjaw — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

«Je suis dans la dernière année de mon contrat»

Notamment annoncé du côté du PSG dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé ou pour palier la blessure de Gonçalo Ramos, Jonathan David semble avoir une belle cote sur le marché des transferts. La Premier League et Chelsea ou encore Arsenal ont par le passé été d’éventuelles destinations pour l’international canadien. Entré dans la dernière année de son contrat au LOSC, David a donné rendez-vous aux parties concernées pour son avenir l’année prochaine, soit en fin de saison. « Qu'est-ce que j'attends ? Je pense que c'est plus facile à dire maintenant. Je suis dans la dernière année de mon contrat. Un jour ou l'autre, mon contrat arrivera à son terme. Nous verrons alors. Nous verrons ce qui se passera l'année prochaine ».

«Pour moi, ce n'est pas la Premier League ou rien. Je suis ouvert à tout»

Le PSG, la Premier League ou autre championnat européen ? Jonathan David ne souhaite absolument pas limiter ses possibilités et laisserait toutes les portes ouvertes pour son avenir une fois qu’il aura bouclé son quinquennat au LOSC. « Je suis ouvert à tout. Je pense que la Premier League est considérée comme l'un des meilleurs championnats du monde. Pour moi, ce n'est pas la Premier League ou rien. Je suis ouvert à tout et chaque championnat a ses défis ». a conclu David à The Athletic, reste à savoir si le PSG fera de lui le successeur de Kylian Mbappé pour la modique indemnité de transfert de 0€.