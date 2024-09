Mercato : L’OM peut boucler une vente record !

Axel Cornic

Fortement voulu par Roberto De Zerbi, Valentin Carboni a rejoint l’Olympique de Marseille en prêt payant au cours de ce mercato estival. Si son option d’achat à 35M€ est levée, le milieu offensif d’à peine 19 ans pourrait devenir le joueur le plus cher de l’histoire du club, mais du côté de l’Inter on semble déjà planifier une autre opération encore plus grandiose.

Arrivé après une expérience en Angleterre, Roberto De Zerbi s’est pleinement investi dans le mercato de l’OM, avec plusieurs joueurs qui ne sont venus que pour lui. C’est le cas de Valentin Carboni, qui après un prêt très positif à Monza souhaite enfin lancer sa carrière à Marseille.

Carboni, le Marseillais à suivre ?

De propriété de l’Inter, il a déjà fait ses premiers pas avec l’OM lors des deux dernières journées de Ligue 1. Rentré en toute fin de match contre le Stade de Reims (2-2), il a ensuite eu beaucoup plus de temps pour s’exprimer face au TFC (1-3), même si on en attend beaucoup plus de celui qui est déjà annoncé comme le nouveau crack du football argentin.

L’Inter a un projet sur le long terme

Et ça on semble l’avoir bien compris du côté de Milan ! D’après les informations de TMW, l’Inter observera de très près les prestations de Valentin Carboni sous le maillot de l’OM cette saison. Les Nerazzurri songeraient d'ailleurs à cette possibilité de le vendre et le laisser grandir tranquillement à Marseille, avant de revenir le récupérer. Si cela se produit, le club phocéen pourrait enregistrer la plus grosse vente de son histoire, puisque sa clause de rachat est fixée à 40M€.