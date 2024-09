Mercato - OM : Un crack pousse pour un transfert historique ?

Axel Cornic

Réclamé par Roberto De Zerbi, Valentin Carboni a rejoint l’Olympique de Marseille cet été et son arrivée a fait beaucoup de bruit. Prêté contre une somme de 1M€, l’Argentin de 19 ans possède en effet une option d’achat qui pourrait bien faire de lui le plus gros achat de l’histoire du club phocéen !

Rarement un joueur aura autant fait parler de lui avant même de mettre un pied sur la pelouse. A seulement 19 ans, Valentin Carboni a été l’un des gros dossiers de l’été marseillais, avec son arrivée qui semble avoir ravi les supporters. Car le vainqueur de la dernière Copa America avec l’Argentine est déjà annoncé comme un futur grand !

L’OM boucle un coup pour De Zerbi

Après avoir fait ses classes à l’Inter, le jeune milieu offensif a franchi un palier important il y a un an, puisque son prêt à Monza a surpris pas mal de monde en Serie A. L’étape successive était un plus gros club et cela a été le cas avec l’OM, où Roberto De Zerbi le voulait fortement et où il pourrait bien avoir un rôle important à jouer.

Carboni prêt à rester ?

D’après les informations de TMW, Valentin Carboni ne souhaitait pas un nouveau prêt cet été, avec l’idée initiale de pouvoir s’installer dans la rotation de Simone Inzaghi. Finalement, cette option marseillaise semble l’avoir rapidement séduit, mais l’international argentin aimerait beaucoup trouver de la stabilité dans les prochaines saisons... avec donc l’OM qui lèverait son option d’achat et le garderait ?