Mercato : Le PSG va dégainer pour Luis Enrique !

Ce n'est désormais plus un secret pour personne. Alors qu'il entame sa deuxième saison au PSG, Luis Enrique a envie de prolonger son contrat, lui qui sera libre à l'issue de la saison si rien ne change. Et voilà que le club de la capitale devrait lui soumettre une offre

Pour sa première saison aux commandes du PSG, Luis Enrique a ramené la Ligue 1 et la Coupe de France. C'est prometteur pour la suite si l'Espagnol vient à prolonger son contrat. Il n'est pas contre, et le PSG non plus.

Mercato : Le PSG a perdu gros sur le gong ! https://t.co/vIF0c2UoeR pic.twitter.com/2cQE3xyjaw — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

«Je n’ai aucun doute que je veux continuer»

« Mon futur est comme le votre. Aujourd’hui et merci. Je veux dire que rien ne va nous arriver et qu’on va vivre longtemps. Je suis dans un projet ici, un projet qui est fait à ma mesure, parfait, auquel je me suis bien adapté. Je n’ai aucun doute que je veux continuer, mais il est évident qu'il y a beaucoup de parties, plus qu’une. L’avenir le dira. Il faut vivre le présent », a confié Luis Enrique la semaine dernière en conférence de presse. Le PSG est prêt à accélérer les choses.

L'offre du PSG est prête !

Selon les informations de Fabrizio Romano, le club de la capitale aurait préparé son offre à Luis Enrique. Très estimé au PSG, l'entraineur espagnol fait l'unanimité et les dirigeants travaillent activement pour le prolonger. L'offre est prête et n'a plus qu'à être dégainée.