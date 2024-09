Real Madrid : La presse espagnole vend la mèche pour le prochain entraîneur de Mbappé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour au Real Madrid depuis 2021, Carlo Ancelotti pourrait finir par faire ses valises prochainement. L'Italien a vu son contrat se prolonger jusqu'en 2026 l'hiver dernier mais il a surtout reçu une offre alléchante de la part de l'Arabie saoudite. Cette idée pourrait finir par germer dans sa tête alors il faut déjà penser à l'avenir. Plusieurs pistes sont déjà évoquées pour le prochain entraîneur...

Carlo Ancelotti fait certainement partie des entraîneurs les plus réputés de la planète et ce n'est donc pas une surprise de voir l'Arabie saoudite se rapprocher de lui pour tenter de l'attirer. L'Italien a reçu une offre sans date d'expiration et sait qu'il est très attendu. Côté Real Madrid, on pense déjà au nom du remplaçant d'Ancelotti et pour le moment, un favori est désigné.

Raul, pas une option ?

Comme l'indique le média espagnol Bernabeu Digital, le Real Madrid n'envisagerait pas de continuer avec Raul, actuellement à la tête de l'équipe réserve pour un projet de cette envergure. La seule solution pour le voir à la tête de l'équipe première serait que Carlo Ancelotti fasse ses adieux en plein milieu de la saison, une option difficilement envisageable car a priori, il ne devrait pas quitter son poste d'ici le 30 juin 2025.

Xabi Alonso dans le viseur ?

Alors que la succession de Carlo Ancelotti est un sujet déjà sur la table à Madrid, une piste semble se dégager clairement. En effet, il y aurait d'autres noms sur la table à commencer par celui de Xabi Alonso, ancien grand joueur du club et désormais entraîneur du Bayer Leverkusen, où il réalise des merveilles. Mais pour l'heure, rien ne presse.