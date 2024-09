La future star du Real Madrid se fait vanner !

Thomas Bourseau

Les joueurs du Real Madrid sont taquins entre eux. Alors que la presse espagnole a longtemps surnommé Kylian Mbappé comme étant une tortue ninja, Endrick a été rebaptisé Bobby. La cause ? L’admiration partagée de la jeune pépite brésilienne arrivée cet été de Palmeiras pour Sir Bobby Charlton.

Endrick a tout juste soufflé sa 18ème bougie en juillet dernier. Et pourtant, la jeune recrue du Real Madrid a par le passé fait part de son admiration envers le regretté Sir Bobby Charlton, légende de Manchester United, qui s’est éteint le 21 octobre 2023 à l’âge de 86 ans.

PSG : Après Mbappé, le Real Madrid prépare un sale tour sur le mercato ! https://t.co/1pB0n3gst3 pic.twitter.com/Cl938nNSEc — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

Endrick adoube Sir Bobby Charlton, il est rebaptisé au Real Madrid !

En plus de Sir Bobby Charlton, Endrick n’a pas manqué de citer l’iconique Ferenc Puskas comme étant une de ses inspirations. De quoi donner quelques idées au vestiaire du Real Madrid afin de se moquer de lui. Rodrygo Goes a profité d’une entrevue accordée à ESPN dans le but de partager une anecdote amusante sur la vie de groupe au sujet d’Endrick.

«Il est devenu Bobby, c'est tout»

« Endrick, c’est fini. On l’appelle Bobby maintenant ! Il est devenu Bobby, c'est tout. Il prend les choses à la légère. Il ne peut rien faire, s'il s'énerve, c'est pire ». a confié le numéro 11 du Real Madrid en riant. La future star brésilienne de la Casa Blanca est donc cataloguée comme étant « Bobby » pendant un bon moment...