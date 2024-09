Mbappé : Premier malaise au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a sans doute bouclé le plus joli coup de l’été avec la signature libre de Kylian Mbappé. Mais l’arrivée de l’ancien du PSG semble avoir provoqué un certain malaise dans le vestiaire madrilène. Rodrygo ne se sentirait notamment plus vraiment reconnu à sa juste valeur et commencerait ainsi à s’agacer en interne.

Le Real Madrid a enfin réalisé son grand rêve après plusieurs années d’attente sur le mercato. Le club madrilène souhaitait mettre la main sur Kylian Mbappé depuis longtemps. Et les Merengue ont profité de la fin du contrat de la star de 25 ans au PSG pour la signer libre cet été. Mais depuis l’arrivée du capitaine de l’équipe de France, un certain malaise semble s’être installé dans le vestiaire de Carlo Ancelotti.

Rodrygo commence à s'agacer en interne

En effet, Rodrygo sentirait que son statut est en train de changer dans le mauvais sens comme le rapporte Relevo. L’international brésilien aurait l’impression d’être d’avantage considéré comme un bouche-trou en attaque au Real Madrid que comme un véritable joueur d’équipe depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. L’attaquant de 23 ans n’apprécierait pas vraiment cela et commencerait ainsi à s’agacer en interne.

Le Real Madrid tient son «nouveau Di Maria» ?

Pourtant, le média espagnol assure que le Real Madrid reconnaîtrait sérieusement le talent de Rodrygo. Les dirigeants madrilènes adoreraient notamment la polyvalence de leur attaquant, qui rappellerait un peu Angel Di Maria chez les Merengue. L’international argentin avait été contraint de se réinventer pour se faire une place aux côtés de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema en 2013. Rodrygo va peut-être devoir s’adapter aussi. À suivre...