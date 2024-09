Mbappé va toucher une fortune, c’est garanti

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en plein conflit avec le PSG à qui il réclame la coquette somme de 55M€ correspondant à des primes et salaires impayés, Kylian Mbappé continue de mettre la pression. Et Daniel Riolo assure que l’attaquant français du Real Madrid, malgré le pouvoir et le réseau de Nasser Al-Khelaïfi, est assuré de remporter cette bataille face au président du PSG.

L’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG n’est pas tout à fait terminée, et elle fait même pleinement l’actualité cette semaine ! Le capitaine de l’équipe de France réclame 55M€ à son ancien employeur, une somme correspondant à de nombreux impayés sur les derniers mois de son aventure au Parc des Princes (primes et salaires). Mais de son côté, affirmant que Mbappé avait donné sa parole qu’il laisserait cette somme au club, le PSG refuse de la lui verser.

Une conciliation impossible

Le dialogue entre le clan Mbappé et la direction du PSG semble désormais totalement rompu malgré la médiation demandée par la commission de la LFP, et ce feuilleton semble donc bien parti pour se régler devant les tribunaux.

Riolo annonce Mbappé vainqueur face au PSG

Selon Daniel Riolo, le PSG n’aurait aucune chance de l’emporter face à Mbappé : « Il faut faire attention aux sanctions de l’UEFA. L’UEFA n'aime pas du tout les salaires impayés. Qu’ils fassent à ça au moment où une menace de sanction pourra se profiler, malgré les relations car Ceferin est dans l'autre poche de Nasser, je pense que le PSG aura intérêt à payer », a expliqué Riolo dans l’After Foot sur RMC Sport. Mbappé semble donc bien parti pour récupérer sa petite fortune de 55M€.