Real Madrid : Problème avec Vinicius Jr ? Mbappé lâche ses vérités

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, beaucoup de personnes s'interrogent sur sa relation et son entente sur le terrain avec Vinicius Jr, notamment en ce qui concerne les penalties. Le Français a mis les choses au clair à ce sujet après la victoire contre la Real Sociedad samedi soir.

De retour après la trêve internationale, le Real Madrid a ramené une victoire de son déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad samedi soir (0-2), pour le compte de la cinquième journée de Liga. Un succès obtenu grâce à des buts de Vinicius Jr et Kylian Mbappé, tous les deux buteurs sur penalty.

Mbappé doit relever un défi titanesque au Real Madrid https://t.co/lP3QhqLTQO pic.twitter.com/sM6BKJ2sc8 — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

« Nous avons tiré deux penalties chacun et ils sont entrés »

Le tireur de penalty a été un des sujets du début de saison au Real Madrid, où Vinicius Jr et Kylian Mbappé alternent à tour de rôle. « L'important n'est pas de savoir qui les tire, mais qu'ils rentrent. Nous avons tiré deux penalties chacun et ils sont entrés », a déclaré le Français, dans des propos relayés par AS.

« C'est un grand joueur et je suis très heureux de jouer avec lui »

À propos de sa relation avec Vinicius Jr, Kylian Mbappé a ajouté : « Nous essayons de nous chercher mutuellement pendant les matches, à l'entraînement, pour essayer d'aider l'équipe. C'est un grand joueur et je suis très heureux de jouer avec lui. »