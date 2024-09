Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid dénonce un gros problème

Pierrick Levallet

Le début de saison du Real Madrid n’est plus aussi étincelant qu’espéré. Kylian Mbappé peine à prendre ses marques et ses performances laissent à désirer. Vinicius Jr, lui, est la cible de nombreuses critiques en Espagne à cause de ses prestations décevantes. Le Real Madrid, de son côté, se sait confronté à un sérieux problème avec ses deux stars.

En quittant le PSG cet été, Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière. Le capitaine de l’équipe de France a signé libre au Real Madrid et était naturellement très attendu par les supporters madrilènes. Mais jusqu’à présent, ses performances ont laissé à désirer. Le natif de Bondy n’est toutefois pas le seul à éprouver des difficultés en ce début de saison.

Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole parle déjà d’un fiasco ! https://t.co/K3NbCzPAuF pic.twitter.com/FYhiIV0Lie — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

Vinicius Jr et Mbappé ciblés par les critiques

Vinicius Jr est également la cible de critiques en Espagne. L’international brésilien évolue bien loin de son niveau habituel. L’approche du Ballon d’Or mettrait peut-être l’ailier de 24 ans sous pression, ce qui expliquerait en partie ses galères du moment. Le Real Madrid, de son côté, se veut optimiste pour le moment.

Le Real Madrid a un gros souci

Comme le rapporte AS, les Merengue ne s’inquièteraient pas vraiment à l’égard de Kylian Mbappé et Vinicius Jr. La direction madrilène veut laisser du temps à l’international français pour s’acclimater à son nouvel environnement et est persuadé que le Brésilien traverse seulement une mauvaise passe. Toutefois, des sources proches du Real Madrid ont fait savoir que c’était déjà un gros problème et que la situation pourrait empirer si jamais les deux stars ne retrouvent pas leur véritable niveau. À suivre...