Une catastrophe guette le PSG sans Mbappé ?

Arnaud De Kanel

Sept ans après son arrivée en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a quitté le PSG cet été. SI le club de la capitale a tendance à minimiser l'impact de son départ, la perte de Mbappé pourrait se faire ressentir en cas de blessure d'Ousmane Dembélé ou de Bradley Barcola. Et cela pourrait coûter très cher au PSG selon Marion Bartoli...

Le PSG a remporté ses quatre premiers matchs de la saison, les quatre premiers sans Kylian Mbappé. Pour faire oublier la vedette, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé enfilent le costume des grands soirs et l'équipe de Luis Enrique commence à dépendre de ces deux individualités. Or, le risque de blessure existe et Marion Bartoli est particulièrement inquiète à l'idée d'imaginer un PSG privé d'un de ses deux ailiers.

PSG : Une star fait déjà oublier Mbappé ? https://t.co/DNhBY8j6Fz pic.twitter.com/OYjxnl0p4I — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

«Ça peut devenir très compliqué pour Paris s’ils perdent un de leurs attaquants»

« C’est vrai que le PSG tourne bien pour l’instant. Mais si Bradley Barcola se blesse, si Ousmane Dembélé se blesse… Ça peut devenir très compliqué pour Paris s’ils perdent un de leurs attaquants. Ils auront énormément de matchs à gérer, avec un tableau très difficile en Ligue des champions. Ça va être compliqué pour les organismes de tenir sur une saison complète », souligne l'ancienne championne de tennis dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur les ondes de RMC. Mais elle ne s'arrête pas là.

«Je n’oublie pas qu’ils ont perdu Kylian Mbappé»

« Et puis je n’oublie pas qu’ils ont perdu Kylian Mbappé. Je n’entre pas dans le débat de savoir s’ils jouent mieux ou non sans lui, mais restons sur les stats : il a été impliqué sur 54 buts toutes compétitions confondues la saison dernière », a ajouté Marion Bartoli. Le PSG devra donc se montrer très vigilant. Le premier gros enchainement débutera dans la semaine qui arrive avec le début de la campagne de Ligue des champions face à Gérone.