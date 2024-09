Mbappé : Un gros malaise éclate au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé en a peut-être enfin terminé avec son calvaire au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France s’est montré étincelant ce samedi soir contre la Real Sociedad. En revanche, Vinicius Jr et Rodrygo ont été plus discrets. Les deux Brésiliens semblent avoir plus de mal depuis l’arrivée de Kylian Mbappé.

Auteur de débuts mitigés au Real Madrid, Kylian Mbappé a ensuite été ciblé par les critiques pour ses performances en équipe de France. Le capitaine des Bleus était alors très attendu chez les Merengue pour son retour de la trêve. Et il semble avoir repris du poil de la bête. Ce samedi soir contre la Real Sociedad, Kylian Mbappé s’est montré étincelant.

Mbappé a brillé contre la Real Sociedad

Auteur d’un but sur penalty, l’ancien attaquant du PSG s’est surtout illustré par ses déplacements. Un temps à gauche, puis à droite, puis dans l’axe, Kylian Mbappé a totalement affolé la défense de la Real Sociedad. En revanche, Vinicius Jr et Rodrygo ont été plutôt discrets. Les deux Brésiliens ont même été plutôt décevants.

Vinicius Jr et Rodrygo sont en plein malaise ?

Et comme le rapporte Relevo, Vinicius Jr et Rodrygo semblent vivre un malaise assez conséquent depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France n’y est pour rien d’un point de vue personnel. Mais les plans de Carlo Ancelotti ne correspondraient peut-être plus vraiment aux deux internationaux auriverde. L’entraîneur du Real Madrid va sans doute devoir apporter quelques modifications à son onze. En attendant, Vinicius Jr et Rodrygo sont sous le feu des critiques en Espagne.